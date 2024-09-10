3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 مصاب. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 41 ألفا وعشرين شهيدا، و94 ألفا و925 مصابا.