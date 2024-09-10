3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 41 ألفا وعشرين شهيدا، و94 ألفا و925 مصابا.
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