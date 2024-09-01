3 مجازر جديدة في غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و94 مصابا خلال 24 ساعة.

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