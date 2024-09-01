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3 مجازر جديدة في غزة

غزة
غزة
الأحد، 01-09-2024 01:48 م

الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة في غزة ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع وصل منها إلى المستشفيات 47 شهيدا و94 مصابا خلال 24 ساعة.

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وأفادت بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 40 ألفا و738 شهيدا و94 ألفا و154 مصابا.

 
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