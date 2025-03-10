 
الإثنين 2025-03-10 09:43 م
 

3 مصابين برصاص الاحتلال في مدينة دورا

الاحتلال
الاحتلال
 
الإثنين، 10-03-2025 09:08 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر طبي للجزيرة بإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية. اضافة اعلان
 
 
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