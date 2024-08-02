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30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك




 

الجمعة، 02-08-2024 03:46 م

 الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، فيما واصلت سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إليه.


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.


ونشرت شرطة الاحتلال حواجزها في الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى، كما تمركزت عناصرها عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وقامت بتوقيف الشبان وأخضعتهم للتفتيش، ومنعت العديد منهم من الدخول إلى المسجد الأقصى، فيما أدى المبعدون عن المسجد الأقصى والممنوعون من الوصول إليه، صلاة الجمعة في طريق المجاهدين بين باب الأسباط وباب حطة.

gnews

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