30 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - أدى عشرات الآلاف، اليوم، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، فيما واصلت سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إليه.



وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 30 ألف مصل تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.