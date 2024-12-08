30 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 30 فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر طبية، إن 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء استشهدوا مساء اليوم الأحد جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بجانب المقبرة القديمة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.