30 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

وقالت مصادر طبية، إن 11 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء استشهدوا مساء اليوم الأحد جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً بجانب المقبرة القديمة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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