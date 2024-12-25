30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

07:21 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 30 شهيدا 15 منهم شمالي القطاع. اضافة اعلان





من جهته قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.

