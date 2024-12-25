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30 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ الفجر

غزة
غزة
الأربعاء، 25-12-2024 07:21 م
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر طبية للجزيرة بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء إلى 30 شهيدا 15 منهم شمالي القطاع.اضافة اعلان


من جهته قال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين استشهدوا في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة.
 
gnews

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