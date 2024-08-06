30 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 39 ألفا و653 شهيدا و91 ألفا و535 جريحا.
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