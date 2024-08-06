30 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

01:33 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، خلّفت 30 شهيدا و66 جريحا.



وأوضحت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 39 ألفا و653 شهيدا و91 ألفا و535 جريحا.