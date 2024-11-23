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30 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم

غزة
غزة
السبت، 23-11-2024 08:06 م

الوكيل الإخباري-   قالت مصادر طبية للجزيرة إن 30 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن اثنين استشهدا في قصف إسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين بجوار مستشفى الأمل في خان يونس.

 

 

 
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