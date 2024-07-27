30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697619 الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. اقرأ أيضاً إصابة جندي إسرائيلي بجروح في إطلاق نار قرب نابلس صحة غزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة القسام تستهدف قوة للاحتلال بتل الهوى مدير مكتب الإعلام الحكومي بغزة: ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية بدير البلح إلى 31 شهداء ومصابون شرقي خان يونس قصف مدفعي شرق مخيم المغازي قوات الاحتلال تنتشر في نابلس شهداء وجرحى في غارة على شمالي رفح صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل