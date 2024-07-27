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30 شهيدا وأكثر من 100 مصاب في مجزرة الاحتلال بمدرسة خديجة

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 27-07-2024 02:52 م

 

الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن 30 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 100 آخرين جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة خديجة التي تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.
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