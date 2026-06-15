302 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

وأفادت مصادر ، بأن 302 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
-
أخبار متعلقة
-
حكومة غزة: أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع
-
استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة
-
مستوطنون يحرقون ويحطمون 5 مركبات ويحاولون إحراق مسجد في رام الله
-
4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا
-
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
شهيد وإصابتان بقصف مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة
-
أولى القبلتين يستقبل أكثر من 60 ألف مصلٍ لأداء صلاة الجمعة