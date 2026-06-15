الإثنين 2026-06-15 04:59 م

302 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
 
الإثنين، 15-06-2026 02:14 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر ، بأن 302 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.
 
 


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