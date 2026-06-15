302 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

02:14 م

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت مصادر ، بأن 302 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.





