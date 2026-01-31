الأحد 2026-02-01 01:21 ص

31 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة

أرشيفية
 
السبت، 31-01-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم السبت، إلى 31 شهيدا، جراء الغارات وعمليات القصف التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 31 شهيداً قضوا منذ صباح اليوم بسبب الغارات الإسرائيلية بينهم عائلة كاملة في خان يونس.

 
 


