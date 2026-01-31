31 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم السبت، إلى 31 شهيدا، جراء الغارات وعمليات القصف التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

اضافة اعلان