31 شهيدا فلسطينيا بقصف إسرائيلي لقطاع غزة

وقالت مصادر طبية فلسطينية، إن 31 شهيداً قضوا منذ صباح اليوم بسبب الغارات الإسرائيلية بينهم عائلة كاملة في خان يونس.
