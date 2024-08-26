33 شهيدا و66 جريحا في غزة خلال 24ساعة

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 325 على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 40435 شهيدًا و93534 جريحا.
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