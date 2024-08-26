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33 شهيدا و66 جريحا في غزة خلال 24ساعة

غزة
غزة
الإثنين، 26-08-2024 02:26 م

الوكيل الإخباري-    قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجزرتين في غزة وصل منهما للمستشفيات 33 شهيدا و66 جريحا.

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وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 325 على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 40435 شهيدًا و93534 جريحا.

 
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