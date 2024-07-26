35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 35 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب المسجد ومنع عدد من المصلين من الدخول.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأسباط تزامنًا مع توافد الفلسطينيين لأداء الصلاة، ومنعت العديد من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
-
اقرأ أيضاً
-
وزيرة الثقافة الأردنية تفتتح جناح السفارات في مهرجان جرش الثقافي 2024 وتشيد بجناح المملكة العربية السعودية
-
افتتاح البرنامج الثقافي لاتحاد الكتاب والادباء الاردنيين في مهرجان جرش"38"
-
اختتام برنامج التربية الإعلامية والمعلوماتية في مركز شباب الوسطية
-
النجار تشيد بمشاركة سفارات الدول العربية في مهرجان جرش
-
المستشفى الميداني الأردني غزة /79 يجري عملية جراحية لطفل رضيع