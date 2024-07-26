35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.



وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 35 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب المسجد ومنع عدد من المصلين من الدخول.