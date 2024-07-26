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35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 26-07-2024 02:56 م

 

 الوكيل الإخباري- أدى الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 35 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، في ظل إجراءات الاحتلال المشددة على أبواب المسجد ومنع عدد من المصلين من الدخول.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال نشرت حواجزها في البلدة القديمة وعند باب الأسباط تزامنًا مع توافد الفلسطينيين لأداء الصلاة، ومنعت العديد من الشبان من الدخول إلى المسجد الأقصى، واعتدت عليهم بالضرب بالهراوات، ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

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