35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى 35 ألفا فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 35 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بالرغم من قيود الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت العديد من الشبان عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.



ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في شهر تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

