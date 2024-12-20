 
الجمعة 2024-12-20 06:47 م
 

35 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ا
أرشيفية
الجمعة، 20-12-2024 03:13 م

الوكيل الإخباري- أدى 35 ألفا فقط صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

اضافة اعلان


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 35 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، بالرغم من قيود الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوقفت العديد من الشبان عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعتهم من الوصول إليه لأداء صلاة الجمعة.


ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، في شهر تشرين الأول 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى ومداخل البلدة القديمة.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

عناصر من تنظيم داعش

عربي ودولي مقتل عنصرين من "داعش" بضربة أميركية في سوريا

الجولاني

عربي ودولي الجولاني يلتقي البعثة الأميركية.. وسبب "أمني" يلغي مؤتمرها

تعبيرية

عربي ودولي إصابة شاب سوري برصاص الجيش الإسرائيلي في درعا

تعبيرية

أخبار محلية الأردن يرحب بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب رأياً استشارياً يتعلق بصالح الفلسطينيين

تعبيرية

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1345حالة إسعافية خلال 24 ساعة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عربي ودولي مصادر تركية تكشف تفاصيل زيارة أردوغان "المحتملة" إلى سوريا

ا

أسواق ومال تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية

اقتصاد محلي صندوق النقد يتوقع بقاء التضخم في الأردن منخفضا



 




الأكثر مشاهدة