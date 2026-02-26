الخميس 2026-02-26 11:41 م

35 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الخميس، 26-02-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-   أدى نحو 35 ألف مصلٍ، مساء اليوم الخميس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين إلى البلدة القديمة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن آلاف المواطنين توافدوا إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة في أجواء إيمانية، فيما انتشرت قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومحيط المسجد، ودققت في هويات عدد من الشبان ومنعت بعضهم من الدخول.

 
 


