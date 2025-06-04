الأربعاء 2025-06-04 11:51 م
 

35 مصابا في هجوم المستوطنين على بلدة دبوان بالضفة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية دير دبوان إن 35 فلسطينيا أصيبوا في هجوم المستوطنين على البلدة شرق رام الله بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتدت على فلسطينيين خلال حملة دهم في ضاحية كتابا بطولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال رئيس بلدية كتابا بطولكرم للجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فتى قاصرا خلال حملة الدهم المتواصلة منذ عدة ساعات، بينما قالت مصادر للجزيرة إن العشرات ممن يقتحم الاحتلال منازلهم في ضاحية كتابا نازحون خرجوا قسرا من مخيمي طولكرم ونور شمس.
 
gnews

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