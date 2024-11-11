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350 مستعمرا يقتحمون الأقصى

من اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى
من اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى
الإثنين، 11-11-2024 01:42 م
الوكيل الإخباري-اقتحم أكثر من 350 مستعمرا، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال.اضافة اعلان


وأفادت مصادر، بأن شرطة الاحتلال أغلقت في وجه المصلين باب المغاربة منذ الصباح، فيما سمحت لمئات المستعمرين باقتحام باحاته وتدنيسها، وأداء طقوس تلمودية واستفزازية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

وفا
 
gnews

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