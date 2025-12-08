376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

06:19 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية، 3 شهداء وجثتين تم انتشالهما من بين الأنقاض إضافة الى 11 مصابا. اضافة اعلان





وبحسب بيان للوزارة، بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول الماضي) 376 شهيدا وإجمالي المصابين 981ـ مشيرة الى عددا من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.



