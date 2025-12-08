376 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب بيان للوزارة، بلغ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول الماضي) 376 شهيدا وإجمالي المصابين 981ـ مشيرة الى عددا من الضحايا ما تزال تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
سموتريتش يخصص 2.7 مليار شيكل لإقامة 17 مستوطنة بالضفة
-
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح
-
22 ألف إصابة بصفوف جيش الاحتلال و58% يعانون اضطرابا
-
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية
-
إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال قرب جدار الرام
-
الاحتلال يواصل خروقاته في غزة ويكثف من عمليات نسف مبانٍ في خان يونس
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يأمر بإخلاء 14 بؤرة استيطانية
-
57 انتهاكا ضد الصحفيين الفلسطينيين في تشرين الثاني الماضي