الأربعاء 2025-05-07 02:24 م
 

38 شهيدا بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

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أرشيفية
 
الأربعاء، 07-05-2025 01:52 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة انه وصل الى مستشفيات قطاع غزة 38 شهيدا و 145 مصابا خلال الساعات 24 الماضية.

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وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء استمرار المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة، الى ان عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.


وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع في 7 تشرين الأول 2023 الى 52653 شهيدا و 118897مصابا.

 
gnews

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