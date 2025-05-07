38 شهيدا بمجازر إسرائيلية في قطاع غزة خلال يوم

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء استمرار المجازر الإسرائيلية على قطاع غزة، الى ان عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على القطاع في 7 تشرين الأول 2023 الى 52653 شهيدا و 118897مصابا.
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