 
الخميس 2024-12-12 01:17 م
 

38 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الخميس، 12-12-2024 10:42 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد 15فلسطينياً وأصيب آخرون في استهداف طائرات الاحتلال لعناصر تأمين المساعدات في مواصي خانيونس ورفح، جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 15فلسطينياً جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

واستشهد 7 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

بترا
 
gnews

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