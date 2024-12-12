38 شهيدا جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة

وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد 15فلسطينياً جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.
واستشهد 7 فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي عمارة سكنية في شارع الجلاء بمدينة غزة.
واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.
بترا
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