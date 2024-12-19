38 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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