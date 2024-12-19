38 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

04:11 م

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الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 38 شخصا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 31 منهم شمالي القطاع. اضافة اعلان





كما أفاد مراسل الجزيرة بانتشال جثامين 4 شهداء إثر غارات إسرائيلية على مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.