 
الخميس 2024-09-05 02:35 م
 

 

39 شهيدا بالضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية

اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية
اعتداءات الاحتلال على الضفة الغربية
الخميس، 05-09-2024 11:35 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 145 في الضفة الغربية، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أُطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية".اضافة اعلان


وهذه العملية قد شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء 28 أغسطس/آب 2024، وشملت حصارا وهجوما على مدن جنين وطولكرم وطوباس وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة، بهدف استهداف المقاومين فيها، ووصفتها إسرائيل بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
 
gnews

أحدث الأخبار

جانب من اللقاء

عربي ودولي وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع منسق الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في غزة

تعبيرية

أخبار محلية إطلاق منتدى الصحة الأردني وتقارير السجل الوطني للسرطان

ارشيفية

عربي ودولي السعودية.. القبض على 7 هددوا الوحدة الوطنية وأثاروا البغضاء

شعار حركة حماس

فلسطين حماس: استمرار عملية الاحتلال بالضفة حملة إبادة

تعبيرية

منوعات كوبرا عملاقة تقتحم منزلًا بحثًا عن "سحلية" (فيديو)

رضوى الشربيني

فن ومشاهير رضوى الشربيني ترد على شائعة زواجها

تعبيرية

عربي ودولي العراق.. مقترح لعقد دورات إلزامية للمقبلين على الزواج‎

جانب من الورشة

أخبار محلية دائرة الشؤون الفلسطينية تشارك في ورشة للدول المضيفة للاجئين بقبرص



 


الأكثر مشاهدة