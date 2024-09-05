39 شهيدا بالضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية

11:35 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 39 فلسطينيا وإصابة 145 في الضفة الغربية، منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أُطلق عليها اسم "المخيمات الصيفية". اضافة اعلان





وهذه العملية قد شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء 28 أغسطس/آب 2024، وشملت حصارا وهجوما على مدن جنين وطولكرم وطوباس وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة، بهدف استهداف المقاومين فيها، ووصفتها إسرائيل بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.



