39 شهيدا بالضفة الغربية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية

وهذه العملية قد شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الأربعاء 28 أغسطس/آب 2024، وشملت حصارا وهجوما على مدن جنين وطولكرم وطوباس وبلدات شمالي الضفة الغربية المحتلة، بهدف استهداف المقاومين فيها، ووصفتها إسرائيل بأنها الأوسع منذ عملية "السور الواقي" عام 2002.
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