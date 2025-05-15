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39 شهيدًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 08:29 ص
الوكيل الإخباري- استُشهد 39 فلسطينياً، معظمهم من الأطفال والنساء، وأُصيب العشرات، الليلة وصباح اليوم الخميس، جراء قصف إسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن 27 شهيدًا ارتقوا في سلسلة غارات عنيفة استهدفت عددًا من المنازل في مدينة خان يونس، حيث وصل إلى مجمع ناصر الطبي عدد من الشهداء وعشرات المصابين، جلّهم من الأطفال.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا قرب كراج رفح يعود لعائلة اللحام، ومنزلًا آخر في شارع أبو خاطر قرب الجامعة الإسلامية شرق خان يونس، إلى جانب منزل لعائلة الزيتاني قرب منجرة النجار، مدخل مدينة حمد شمالي خان يونس.

كما تم استهداف منزل لعائلة البيوك وسط خان يونس، ومنزل لعائلة كوارع في إسكان الأوروبي شرق المدينة، إضافة إلى مجموعة منازل لعائلة العمور في بلدة الفخاري قرب خان يونس.

وأكدت المصادر أن الاحتلال قصف منزلًا لعائلة أبو طعيمة قرب مدرسة عسقلان في بلدة عبسان الكبيرة، كما استهدف منطقة أبو هداف شرق بلدة القرارة.

وفي شمال القطاع، استُشهد خمسة فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء قصف استهدف منزلًا لعائلة شهاب في بلدة جباليا.

وفا
 
gnews

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