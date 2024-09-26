39 شهيدا و86 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

04:34 م

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الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و86 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة. اضافة اعلان

