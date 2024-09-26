 
الخميس 2024-09-26 05:18 م
 
 

39 شهيدا و86 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

غزة
غزة
الخميس، 26-09-2024 04:34 م
الوكيل الإخباري-    ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 مجازر ضد المدنيين في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 39 شهيدا و86 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة. اضافة اعلان
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش ينفذ إنزالًا جويًا لمساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة

مشهد من الضاحية الجنوبية في بيروت مساء الإثنين

عربي ودولي 4 شهداء في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تصدر بياناً بشأن حادثة اختناق 36 طالباً في مدرسة خاصة

غزة

فلسطين 39 شهيدا و86 مصابا في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

تعبيرية

تكنولوجيا مُفاجأة لمُستخدمي "ريديت".. إتاحة الترجمة الآلية في 35 موقعاً جديداً

قصف عنيف على غزة

فلسطين ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41,534 والاصابات إلى 96,092 منذ بدء العدوان

من المصدر

أخبار محلية اللجنة العربية المكلفة بالتحرك لوقف الحرب على غزة تلتقي غوتيريش

الأستاذ الدكتور هاشم السلعوس

خاص بالوكيل "إعلام اليرموك" تودع احد أعمدتها الدكتور هاشم السلعوس



 


الأكثر مشاهدة