4 دول أوروبية ترحب بالخطة العربية بشأن غزة

الوكيل الإخباري- رحبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا بالخطة العربية بشأن غزة، باعتبار أنها توفر "مسارا واقعيا لإعادة إعمار" القطاع.

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ووفقا لـ "فرانس برس"، قال بيان صادر في برلين عن وزراء خارجية هذه الدول، اليوم السبت، إنه في حال تنفيذ هذه الخطة، فإنها تعد "بتحسن سريع ودائم في الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة" جراء الحرب.



ورحب البيان بالجهود الجادة التي يبذلها جميع المعنيين، حيث قال "نقدر الرسالة المهمة التي وجهتها الدول العربية من خلال التطوير المشترك لخطة التعافي وإعادة الإعمار، ونؤكد التزامنا بالعمل مع المبادرة العربية والفلسطينيين، بما في ذلك الأمن والحكم".