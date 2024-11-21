4 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس

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الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية مدينة خان يونس. اضافة اعلان





وأفادت تقارير صحفية، بأن الاحتلال استهدف مجموعة أشخاص في منطقة قاع القرين جنوب شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، حيث نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي.



وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 44,056 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



