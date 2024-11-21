4 شهداء باستهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين في خان يونس

وأفادت تقارير صحفية، بأن الاحتلال استهدف مجموعة أشخاص في منطقة قاع القرين جنوب شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين، حيث نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي.
وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 44,056 فلسطينياً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
هذا شكل الهيكل المراد إعماره على أنقاض المسجد الأقصى - صورة
-
شهيدان في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع
-
الاحتلال يفتش منازل خلال اقتحام قلقيلية
-
استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مخيم العين غرب نابلس
-
جيش الاحتلال ينسحب من جنين بعد عملية خلفت 8 شهداء
-
مدير مستشفى كمال عدوان: عشرات الشهداء على الأرض في غزة
-
66 شهيدا بتدمير حي سكني قرب مستشفى كمال عدوان
-
الأمم المتحدة تحذر من قرب إغلاق المخابز في قطاع غزة لنقص الوقود والدقيق