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4 شهداء بالضفة الغربية مع استمرار العدوان الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية
السبت، 15-02-2025 07:41 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية -في وقت متأخر الجمعة- استشهاد 4 شبان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس وطولكرم، شمال الضفة الغربية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة إنه تم إبلاغها من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة الاتصال مع الجانب الإسرائيلي)، "باستشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس الأربعاء".

وأضافت أن "الشهداء هم جهاد محمود حسن مشارقة، خالد مصطفى شريف عامر، محمد غسان أبو عابد" مشيرة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "مازال يحتجز جثامينهم".

وباستشهاد الشبان الثلاثة، يرتفع عدد شهداء طولكرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها إلى 11 شهيدا، بينهم سيدتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، وطفل (7 أعوام) من بلدة كفر اللبد.
 
gnews

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