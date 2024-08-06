4 شهداء برصاص الاحتلال بطوباس

06:36 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/698638 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد شابان وطفل فلسطينيين وأصيب 7 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها بلدة عقابا شمال طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في طوباس منذ مساء الاثنين إلى أربعة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة "وفا" باستشهاد الشاب نور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، والشاب عميد ياسين غنام (19 عاماً)، متأثران بإصابتيهما برصاص الاحتلال، وكلاهما من بلدة عقابا.