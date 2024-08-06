4 شهداء برصاص الاحتلال بطوباس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية لوكالة "وفا" باستشهاد الشاب نور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، والشاب عميد ياسين غنام (19 عاماً)، متأثران بإصابتيهما برصاص الاحتلال، وكلاهما من بلدة عقابا.
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