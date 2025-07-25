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4 شهداء بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

غزة
غزة
 
الجمعة، 25-07-2025 01:37 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بحي الرمال غربي غزة.اضافة اعلان


وأوضح مراسل الجزيرة أن الغارة استهدفت مدرسة القاهرة بحي الرمال ، مضيفا أن غارة أخرى شنتها مروحية إسرائيلية على منطقة مكتظة بالنازحين شرقي مدينة غزة.
 
 
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