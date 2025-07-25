4 شهداء بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

وأوضح مراسل الجزيرة أن الغارة استهدفت مدرسة القاهرة بحي الرمال ، مضيفا أن غارة أخرى شنتها مروحية إسرائيلية على منطقة مكتظة بالنازحين شرقي مدينة غزة.
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