4 شهداء بغارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:37 م

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بحي الرمال غربي غزة. اضافة اعلان





وأوضح مراسل الجزيرة أن الغارة استهدفت مدرسة القاهرة بحي الرمال ، مضيفا أن غارة أخرى شنتها مروحية إسرائيلية على منطقة مكتظة بالنازحين شرقي مدينة غزة.