4 شهداء بقصف الاحتلال سيارة وسط غزة

الوكيل الإخباري- استشهد أربعة فلسطينيين من بينهم طفل وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال سيارة بشارع النفق وسط مدينة غزة، بحسب الدفاع المدني في القطاع.

