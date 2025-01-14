4 شهداء بينهم طفلان في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

اضافة اعلان



وقالت مصادر طبية إن طفلين استشهدا مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.