4 شهداء بينهم طفلان في غزة

وقالت مصادر طبية إن طفلين استشهدا مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.
وأضافت أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخران في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة.
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