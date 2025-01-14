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4 شهداء بينهم طفلان في غزة

غزة
غزة
الثلاثاء، 14-01-2025 06:28 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة.

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وقالت مصادر طبية إن طفلين استشهدا مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة للنازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.


وأضافت أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخران في قصف إسرائيلي استهدف حي الرمال غربي مدينة غزة.

 
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