 
الثلاثاء 2025-03-18 10:17 م
 

4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

غزة
غزة
 
الثلاثاء، 18-03-2025 09:47 م

الوكيل الإخباري-   استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال لمحيط مدرسة أبو عبيدة في بيت لاهيا شمالي القطاع.

 
 
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