4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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