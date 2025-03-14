4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة

وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد أربعة أشخاص، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الحطب في محيط مدرسة صبحة الحرازين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
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