4 شهداء جراء قصف الاحتلال في مدينة غزة

الوكيل الإخباري- استشهد 4 مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم الخميس، جراء غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، استشهد فلسطينيان إثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب ساحة الشوا في حي التفاح، شمال شرقي مدينة غزة.