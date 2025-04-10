الخميس 2025-04-10 10:29 ص
 

4 شهداء على الأقل وعدد من الجرحى في قصف الاحتلال مناطق عدة بقطاع غزة

قصف على غزة
قصف على غزة
 
الخميس، 10-04-2025 09:33 ص
الوكيل الإخباري-  استُشهد 4 فلسطينيين على الأقل وأُصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصفٍ شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين في شارع الطينة جنوب بلدة القرارة شمال غرب خان يونس، كما استُشهد طفل في قصف مدفعي استهدف حي العمور ببلدة الفخاري شرقًا.

وأضافت أن فلسطينيًا استُشهد إثر قصف خيمة تؤوي نازحين شمال غرب مدينة الزهراء وسط قطاع غزة.
وأشارت إلى أن مدفعية الاحتلال تواصل قصفها المكثف للمناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما شنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوب القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في بيت لاهيا شمال القطاع، وعبسان الكبيرة شرق خان يونس، وحي الزيتون شرق غزة.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وفا
 
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