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4 شهداء في قصف على تجمع لفلسطينيين وسط غزة

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 23-12-2024 07:08 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن 4 استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على تجمع لمواطنين بمحيط مفترق السرايا وسط مدينة غزة.اضافة اعلان


كما أفاد المراسل باشتعال النيران بمنازل عدة نتيجة إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على محيط مستشفى كمال عدوان.
 
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