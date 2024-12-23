4 شهداء في قصف على تجمع لفلسطينيين وسط غزة

كما أفاد المراسل باشتعال النيران بمنازل عدة نتيجة إلقاء مسيرات إسرائيلية مواد حارقة على محيط مستشفى كمال عدوان.
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