4 شهداء في قصف للاحتلال على خان يونس وبيت لاهيا ومدينة غزة

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الوكيل الإخباري- استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس وبيت لاهيا ومدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). اضافة اعلان





واستشهد وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد شاب جراء انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.



وشرق مدينة غزة، استشهد فلسطيني جراء قصف إسرائيلي استهدف حي الشجاعية.