4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء القصف الذي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، وأن فلسطينيين آخرين استشهدا جراء قصف الاحتلال مركبة في قباطية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.
وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.
وكانت قوات الاحتلال قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (16 عاما) وإصابة شابين آخرين.
وباستشهاد الفلسطينيين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، إضافة لعشرات الإصابات.
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