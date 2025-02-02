 
الأحد 2025-02-02 12:45 ص
 

4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية

دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية
دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية
الأحد، 02-02-2025 12:16 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد أربعة فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة جنين وبلدة قباطية جنوبها.اضافة اعلان


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء القصف الذي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، وأن فلسطينيين آخرين استشهدا جراء قصف الاحتلال مركبة في قباطية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرة مُسيرة إسرائيلية قصفت مركبة في شارع حيوي وسط بلدة قباطية، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مُسيرة أخرى قصفت دراجة نارية في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت مجموعة من الشبان في وقت سابق من مساء السبت، بالقرب من ديوان السعدي في الحي الشرقي من مدينة جنين، مما أدى لاستشهاد الطفل أحمد عبد الحليم السعدي (16 عاما) وإصابة شابين آخرين.

وباستشهاد الفلسطينيين الأربعة، يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها منذ 12 يوما، إلى 24 شهيدا، إضافة لعشرات الإصابات.
 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي نتنياهو يعيّن إيال زامير قائدا جديدا لجيش الاحتلال الإسرائيلي

دخان يتصاعد فوق مخيم جنين في الضفة الغربية

فلسطين 4 شهداء وإصابات في قصف للاحتلال على مدينة جنين وبلدة قباطية

أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2024 ترتفع بنسبة 6.7% والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين

أخبار الشركات أرباح مجموعة بنك الإسكان لعام 2024 ترتفع بنسبة 6.7% والتوصية بتوزيع 30% أرباحاً على المساهمين

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تدين حظر إسرائيل عمل منظمة "الأونروا"

ارشيفية

عربي ودولي سوريا.. إعلان من إدارة الهجرة والجوازات بشأن خطوات ورسوم الحصول على جواز السفر

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو سيبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات بعد لقاء ويتكوف

إدارة ترخيص السواقين

أخبار محلية تنويه صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة