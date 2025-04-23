الأربعاء 2025-04-23 03:35 ص
 

4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 23-04-2025 03:00 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا أميركيا جديدا بـ4 غارات استهدف مطار مدينة الحديدة.اضافة اعلان


وأضافت أن غارات أميركية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.
 
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