4 غارات أميركية تستهدف مطار الحديدة

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن عدوانا أميركيا جديدا بـ4 غارات استهدف مطار مدينة الحديدة. اضافة اعلان





وأضافت أن غارات أميركية استهدفت شبكة الاتصالات بمنطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز.