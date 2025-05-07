4 مصابين إسرائيليين بإطلاق نار على حاجز ريحان بالضفة

07:51 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 4 إسرائيليين أصيبوا في إطلاق نار على حاجز ريحان شمال الضفة الغربية. اضافة اعلان





وأوضحت صحيفة معاريف أن اثنين من المصابين الأربعة جروحهما خطيرة.



كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش قدم العلاج للمصابين في عملية ريحان وتجري مطاردة المنفذين.



وأضافت القناة الإسرائيلية أن منفذي عملية ريحان أطلقوا النار من سيارة عابرة على مركبة إسرائيلية.