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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
مصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تضييق الاحتلال
الجمعة، 30-08-2024 03:15 م

الوكيل الإخباري- أدى الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا منهم ومنعت آخرين من الوصول إلى المسجد.


كما تحرم سلطات الاحتلال آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور الحواجز العسكرية التي تحيط في المدينة المقدسة.


بترا

 
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فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 


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