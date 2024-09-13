40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدّى الآلاف صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

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وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف فلسطيني أدّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صحن قبة الصخرة في المسجد، بالتزامن مع خطبة الجمعة.



كما عرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد منهم.