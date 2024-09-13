40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 40 ألف فلسطيني أدّوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صحن قبة الصخرة في المسجد، بالتزامن مع خطبة الجمعة.
كما عرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد منهم.
-
أخبار متعلقة
-
سرايا القدس: ننعى 5 من عناصرنا استشهدوا أثناء إعدادهم كمائن بطوباس
-
مستشفيات غزة تعاني نقصا حادا بالأدوية
-
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في قطاع غزة
-
منظمة أطباء بلا حدود: الوضع الإنساني في غزة كارثي
-
السنوار يوجه رسالة لنصر الله
-
مستوطنون يسممون مواشي فلسطينيين غربي أريحا
-
الإمارات تنفذ إجلاء طبياً عاجلاً لــ 252 مصاباً برفقة عائلاتهم من غزة
-
شهداء وجرحى بقصف للاحتلال وسط قطاع غزة