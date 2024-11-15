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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

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أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 03:27 م

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى- الحرم القدسي الشريف، رغم تضييقات وتشديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحواجز حول مدينة القدس ومداخلها ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

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وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 40 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر باب الأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان واعتدت عليهم ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.


وأدى العديد من الشبان صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى بعد أن منعهم الاحتلال من الدخول إلى باحات المسجد.


وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.


بترا

 
gnews

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