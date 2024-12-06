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40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
فلسطينيون يشاركون في صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى
الجمعة، 06-12-2024 02:54 م
الوكيل الإخباري-   أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.اضافة اعلان


وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.

وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.

وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
 
gnews

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فلسطين 40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 




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