40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 40 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وعرقلت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
وتحرم سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، حيث تشترط استصدار تصاريح خاصة لعبور حواجزها العسكرية التي تحيط بالمدينة المقدسة.
-
أخبار متعلقة
-
شهداء بقصف إسرائيلي على مخيمي البريج والمغازي
-
إصابة 3 فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة
-
الصحة العالمية: لا مؤشر على تحذير قبل قصف مستشفى كمال عدوان بغزة
-
صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على القطاع إلى 44,612
-
حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا شمال غزة
-
الاحتلال يقتحم مستشفى كمال عدوان ويعتقل عددا كبيرا من الموجودين فيه
-
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة
-
الأورومتوسطي: إسرائيل تحرق النازحين أحياء في خيامهم بخان يونس