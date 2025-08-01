‎40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، أن نحو 40 ألف مصل، أدوا الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.
وأفادت دائرة الأوقاف بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددًا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد.
كما أدى مستوطنون متطرفون يهود رقصات وغناء استفزازي عند باب الأسباط، بالتزامن مع توافد المصلين للمسجد الأقصى لأداء صلاة ظهر الجمعة .
وأضافت دائرة الأوقاف، أن قوات الاحتلال احتجزت خطيب المسجد الأقصى، قاضي قضاة مدينة القدس إياد العباسي أثناء خروجه من المسجد الأقصى، على خلفية تطرقه إلى الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة خلال درس الجمعة، قبل أن تفرج عنه.
وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.
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