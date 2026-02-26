40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى قرابة 40 ألف مصلٍ، مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين إلى البلدة القديمة.

اضافة اعلان