الخميس 2026-02-26 01:36 ص

40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الخميس، 26-02-2026 01:08 ص

الوكيل الإخباري-   أدى قرابة 40 ألف مصلٍ، مساء الأربعاء، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين إلى البلدة القديمة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد لأداء الصلاة في أجواء إيمانية، فيما انتشرت قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومحيط المسجد، ودققت في هويات عدد من الشبان ومنعت بعضهم من الدخول.

 
 


