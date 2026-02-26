40 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن آلاف الفلسطينيين توافدوا إلى المسجد لأداء الصلاة في أجواء إيمانية، فيما انتشرت قوات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومحيط المسجد، ودققت في هويات عدد من الشبان ومنعت بعضهم من الدخول.
