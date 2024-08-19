40 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

وأوضحت الوزارة أن 40 ألفا و139 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 92 ألفا و743 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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