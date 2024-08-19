40 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الاثنين إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و134 إصابة.

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