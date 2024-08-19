 
الإثنين 2024-08-19 03:11 م
 

 

40 شهيدا خلال 24 ساعة في غزة

جثامين الشهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
الإثنين، 19-08-2024 02:01 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الاثنين إن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيدا و134 إصابة.

اضافة اعلان


وأوضحت الوزارة أن 40 ألفا و139 فلسطينيا على الأقل استشهدوا وأصيب 92 ألفا و743 منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

gnews

أحدث الأخبار

جانب من الجلسة

أخبار محلية عاجل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الاثنين - تفاصيل

نتنياهو

فلسطين كاتب إسرائيلي: نتنياهو قضى على أي فرصة للتقدم في المفاوضات

زين

أخبار الشركات حضرها 32 ألف مُشاهد مركز زين للرياضات الإلكترونية ينظّم بطولة PUBG Mobile بمشاركة 256 لاعباً

و

المرأة والجمال النمش... كل ما عليكِ معرفته عن طرق التخلّص منه

الدويري

فلسطين الدويري يكشف نقطة قوة المقاومة وسر نجاحها في إدارة المعارك بغزة

أزمة مرورية - أرشيفية

أخبار محلية السير: أزمة مرورية في منطقة الدوار الرابع

احلام الشامسي

فن ومشاهير عبر "تغريدة".. أحلام تلبي دعوة عفوية لحضور حفل زفاف

ارشيفية

عربي ودولي حزب الله ينعى اثنين من عناصره



 


الأكثر مشاهدة