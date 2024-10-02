40 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على خان يونس فجر اليوم

وأفادت تقارير صحفية، بأن الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.
وأشار إلى أن الشهداء من عائلات الزرد والآغا وأبو طه والفرا.
وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استُشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ونقل لاحقا إلى المستشفى الأوروبي برفقة والدته و6 آخرين من عائلته غالبيتهم وصفت جروحهم بالخطيرة.
وأفاد أقاربه بأن الصحفي الزرد مصاب في ظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي.
وفا
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