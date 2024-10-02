 
الأربعاء 2024-10-02 11:33 ص
 

40 شهيدا وعشرات الجرحى في عدوان الاحتلال على خان يونس فجر اليوم

أرشيفية من قطاع غزة
أرشيفية من قطاع غزة
الأربعاء، 02-10-2024 10:00 ص
الوكيل الإخباري- استُشهد 40 فلسطينياً على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأربعاء، في عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن الطواقم الطبية انتشلت 40 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الجرحى بعد توغل بري وقصف جوي شنه جيش الاحتلال على المناطق الجنوبية الشرقية من خان يونس تحديدا أحياء معن وقيزان النجار والمنارة.

وأشار إلى أن الشهداء من عائلات الزرد والآغا وأبو طه والفرا.

وقالت عائلة الصحفي أحمد الزرد، إن عددا من أفراد العائلة استُشهدوا، منهم شقيقه وعمه وأبناء عمه، فيما أصيب أحمد بجروح بليغة إلى جانب والدته وشقيقه، ونقل لاحقا إلى المستشفى الأوروبي برفقة والدته و6 آخرين من عائلته غالبيتهم وصفت جروحهم بالخطيرة.

وأفاد أقاربه بأن الصحفي الزرد مصاب في ظهره، ووالدته مصابة وفقدت الوعي.

وفا
 
gnews

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