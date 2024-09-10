40 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين بمجزرة يرتكبها الاحتلال في خان يونس

الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة راح ضحيتها أكثر من 40 شهيدا و60 جريحا وعشرات المفقودين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ خياما تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس، حيث أحدث القصف حفرا عميقة تصل الى 9 أمتار وتم انتشال عشرات الشهداء وإجلاء مصابين للنقاط الطبية الساحلية ومجمع ناصر.



وأكد في تصريح صحفي، أن الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف، حيث تأتي هذه المجزرة المروعة بالتزامن مع إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.



ودان المكتب الإعلامي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة المروعة بحق المدنيين النازحين، واستخدام الاحتلال لأساليب التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والأكاذيب في محاولة لحرف الأنظار عن جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.