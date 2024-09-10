40 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين بمجزرة يرتكبها الاحتلال في خان يونس

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ خياما تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس، حيث أحدث القصف حفرا عميقة تصل الى 9 أمتار وتم انتشال عشرات الشهداء وإجلاء مصابين للنقاط الطبية الساحلية ومجمع ناصر.
وأكد في تصريح صحفي، أن الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف، حيث تأتي هذه المجزرة المروعة بالتزامن مع إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.
ودان المكتب الإعلامي بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه المجزرة المروعة بحق المدنيين النازحين، واستخدام الاحتلال لأساليب التضليل الإعلامي ونشر الأخبار الزائفة والشائعات والأكاذيب في محاولة لحرف الأنظار عن جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يعيق حركة تنقل الفلسطينيين شرق قلقيلية
-
ليبرمان لنتنياهو: حولت أولادنا إلى دروع واقية لك
-
الاتحاد الأوروبي: ما يحدث في غزة هجوم مروع
-
إسرائيل توقف قافلة أممية بغزة بزعم وجود مشتبه بهم
-
الاحتلال ينقل الأسير زكريا الزبيدي من عزل إلى آخر
-
اصابة جنديين اسرائيليين بهجوم طائرات مسيرة في الشمال
-
9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في النصيرات وجباليا
-
الأونروا: 446 ألف طفل في غزة تلقوا لقاح شلل الأطفال