40 شهيدا و73 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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