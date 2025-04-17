40 شهيدا و73 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 40 شهيدًا، و73 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية. اضافة اعلان





وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.